Schwerin Beide Carport-Anlagenbrände gelegt: Weitere Feuer Von dpa | 09.08.2023, 10:25 Uhr Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach zwei Feuern in zwei Carport-Anlagen in Schwerin geht die Polizei einer Vielzahl an Spuren nach. Ein Gutachter hat festgestellt, dass auch der zweite Brand gelegt wurde. Inzwischen gab es zwei weitere, kleine Brandstiftungen.