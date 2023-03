S-Bahn Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild up-down up-down Haltangebot Bahn baut neuen Bahnhof in Rövershagen Von dpa | 06.03.2023, 10:17 Uhr

Die Deutsche Bahn hat mit dem Bau eines neuen Bahnhalts in Rövershagen (Landkreis Rostock) begonnen. Der neue Halt „Karls Erlebnishof“ (Purkshof) sei die 180. Bahnstation im Land, teilte die Deutsche Bahn am Montag in Berlin mit. Ab dem Frühjahr soll der Bahnhof fertig sein.