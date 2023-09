Verkehr Autofahrer „parkt“ Wagen in Straßenbahnhaltestelle Von dpa | 08.09.2023, 11:25 Uhr Straßenbahn Schwerin Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down

Ein Autofahrer hat sich in Schwerin mit dem Wagen in einer Straßenbahnhaltestelle festgefahren und so den Bahn-Berufsverkehr lahmgelegt. Der Vorfall ereignete sich bei einem missglückten Wendemanöver am frühen Morgen im Stadtteil Lankow, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Der Wagen stand mit den linken Rädern auf dem erhöhten Pflaster der Haltestelle, die rechten Räder hingen in der Luft und ragten in den Gleisbereich. Straßenbahnfahrer alarmierten die Polizei.