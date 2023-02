Handwerk Foto: Hendrik Schmidt/dpa/Symbolbild up-down up-down Handwerk 600.000 Euro Messeförderung für kleine und mittlere Firmen Von dpa | 10.02.2023, 12:08 Uhr

Das Land führt die bisher von der EU finanzierte Messeförderung für kleine und mittlere Unternehmen in gleicher Höhe aus Landesmitteln fort. Seit diesem Jahr würden die 600.000 Euro aus eigener Kraft aufgebracht, sagte Staatskanzleichef Patrick Dahlemann (SPD) am Freitag in Schwerin.