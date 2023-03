Blaulicht Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr 38-Jähriger bei Unfall auf der A20 schwer verletzt Von dpa | 14.03.2023, 14:14 Uhr

Auf der Autobahn 20 bei Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist ein 38 Jahre alter Mann mit seinem Auto von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Der Unfall habe sich am Dienstagmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache ereignet, teilte die Polizei mit. Der Verletzte kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die A20 war während der Rettungsarbeiten in Richtung Lübeck gesperrt. Die Höhe des Schadens wird auf mindesten 35.000 Euro geschätzt.