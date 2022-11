Polizistin Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Festakt 223 neue Polizisten für Mecklenburg-Vorpommern vereidigt Von dpa | 25.11.2022, 12:18 Uhr

223 neue Polizistinnen und Polizisten für Mecklenburg-Vorpommern sind am Freitag in Güstrow vereidigt worden. Zu dem Festakt in der Sport- und Kongresshalle waren etwa 1000 Gäste erschienen. Mit der Ablegung des Eides können die künftigen Ordnungshüter nun ihre Uniformen tragen. Die Festrede hielt Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel (SPD).