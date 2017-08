Ministerpräsident Stephan Weil : Niedersachsen: Neuer Landtag wird am 15. Oktober gewählt

vergrößern 1 von 1 Foto: Silas Stein 1 von 1

Hannover | Der neue niedersächsische Landtag soll am 15. Oktober gewählt werden. Das kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Montag nach Gesprächen mit den anderen Parteien in Hannover an.

Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) war am Montagmittag mit Landtagspräsident Bernd Busemann (CDU) und den vier Fraktionschefs zusammengetroffen, um einen Termin für die vorgezogene Wahl zu finden. Auch Landeswahlleiterin Ulrike Sachs und die Vorsitzenden der im Landtag vertretenen Parteien nahmen an dem Gespräch teil.

Die vorgezogene Wahl ist nötig, weil sich der Landtag nach dem Verlust der rot-grünen Mehrheit voraussichtlich auflöst. Die niedersächsische Abgeordnete Elke Twesten hatte am Freitag ihren Austritt aus der Grünen-Fraktion im Landtag verkündet und erklärt, sie sehe ihre Zukunft in der CDU.

von dpa

erstellt am 07.Aug.2017 | 16:01 Uhr