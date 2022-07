Eurokurs auf einen Dollar gefallen FOTO: Daniel Karmann up-down up-down Gut für Deutschland? Euro im freien Fall: Was Sie jetzt wissen müssen Von dpa | 12.07.2022, 13:03 Uhr

Der Euro ist im freien Fall. Erstmals seit zwanzig Jahren ist er genau so viel wert wie der Dollar. Vielleicht ist das für Deutschland aber gar nicht so schlimm. Was Sie jetzt wissen müssen.