Eine Protestaktion der Gruppe „Letzte Generation“ ist am Wetter gescheitert. Foto: dpa/Peter Kneffel up-down up-down Kalte Schulter für den Widerstand Zu kalt: Klebeaktion der „Letzten Generation“ scheitert am Wetter Von Sören Becker | 14.12.2022, 16:27 Uhr

Aktivisten der „Letzten Generation“ wollten sich am Mittwoch in München auf der Straße festkleben. Das ist jedoch am Wetter gescheitert. Wie es ihnen nun geht.