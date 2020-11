Manuela Schwesig im Interview : „Machen Sie mit, spenden Sie“

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ist erneut Schirmherrin unserer Aktion – denn der Wünschewagen ist für sie ein Symbol der Menschlichkeit

Auch in diesem Jahr unterstützt Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) als Schirmherrin unsere Weihnachtsspendenaktion zu Gunsten des Wünschewagens. Max-Stefan Koslik erklärte sie, warum ihr das in diesem Corona-Jahr besonders wichtig ist.

Frau Ministerpräsidentin, Sie unterstützen in diesem Jahr wieder unsere Spendenaktion zugunsten des Wünschewagens. Gleichzeitig übernehmen Sie die Schirmherrschaft über das Projekt. Was bedeutet das für Sie?

Die Aktion liegt mir sehr am Herzen und da war es für mich selbstverständlich, wieder die Schirmherrschaft zu übernehmen. Schwerstkranken Menschen einen letzten Wunsch zu erfüllen, zeugt von großer Menschlichkeit, Mitgefühl und leidenschaftlicher Hilfsbereitschaft. Ich danke dem ASB, Ihrer Zeitung für ihre Leseraktion und allen Unterstützerinnen und Unterstützern für ihr Engagement.



Als Schirmherrin begleiten Sie unsere Weihnachtsaktion seit vier Jahren. Sieht man diese Leseraktion mit einem neuen Blick, wenn man selbst von einer schrecklichen Krankheit geheilt ist?

Die Bedeutung dieser Aktion ist für mich noch größer geworden. In diesem Zusammenhang wünsche ich mir, dass sich ganz viele Menschen an der Leseraktion beteiligen und so den Wünschewagen unterstützen, damit noch mehr Menschen ein letzter Wunsch erfüllt werden kann. In diesem Jahr ist es ja Ziel, Geld für ein zweites Fahrzeug zusammenzubekommen. Ich bitte die Leserinnen und Leser Ihrer Zeitung: Machen Sie mit, spenden Sie.



In diesem Jahr findet unsere Leseraktion vor dem Hintergrund einer schlimmen Pandemie statt, bei der viele, viele Bürger in Gefahr sind. Was sagen Sie jenen, die ganz schwer mit der Corona-Pandemie umgehen können?

Viele haben Angst. Andere finden die getroffenen Maßnahmen zu überzogen. Und wieder andere sehen eher optimistisch in die Zukunft. Die Pandemie ist für uns alle eine große Herausforderung, Es liegt an uns allen, wie gut wir durch die Krise kommen. Deshalb bitte ich die Bürgerinnen und Bürger weiterhin: Halten Sie sich an die Regeln und Abstand. Vermeiden Sie nicht notwendige Kontakte. Haben Sie Mut und Geduld und verlieren Sie die Hoffnung nicht.

Viele Wünsche, die an das ASB-Team herangetragen werden, sind oft dem Umstand geschuldet, dass Familienangehörige mit dem letzten Wunsch überfordert sind, sei es wegen fehlender finanzieller Mittel, sei es, weil sie alleingelassen werden: Ist unsere Gesellschaft tatsächlich schon ausreichend auf den demografischen Wandel vorbereitet?

Es ist schön, dass die Lebenserwartung der Menschen steigt. Der demografische Wandel ist für uns mit großen Herausforderungen verbunden. Wir warten aber nicht ab, wir reagieren darauf. Denken Sie an die vielen Initiativen, die angeboten werden, um Senioren mit der Digitalisierung vertraut zu machen. Denken Sie an die vielen Angebote im Freizeitbereich. Dazu gehört schließlich auch der große Bereich der Pflege, der stationären wie der ambulanten. Wir werden weiter daran arbeiten, damit Menschen möglichst lange ihr Leben selbst bestimmen können. Und wir wollen auch weiter dafür sorgen, dass sich Generationen füreinander verantwortlich fühlen und der Zusammenhalt in unserem Land weiterhin funktioniert. Gerade dafür brauchen wir Projekte wie den Wünschewagen und die Leseraktion Ihrer Zeitung.



Was wünscht man sich, was wünschen Sie sich für den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft, der ja bei solchen Hilfsaktionen ganz offenbar wird, während er anderswo verloren zu gehen scheint?

Aktionen wie der Wünschewagen und die Unterstützung durch Ihre Zeitung zeigen: Es sind immer Menschen dabei, die mit Geldspenden helfen wollen. Kamen 2017 128 000 Euro bei dieser Sammlung zusammen, waren es im vergangenen Jahr über 208 000 Euro. Das ist ein Zeichen großer Solidarität und Mitmenschlichkeit. Auch wenn ich an die Hansetour Sonnenschein denke, bei der für krebskranke Kinder und ihre Familien Spenden gesammelt werden, kann ich feststellen: Die Bereitschaft zu helfen ist groß in unserem Land. Das ist eine große Stärke, auf die alle, die dabei mitmachen, stolz sein können.

