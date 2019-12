Wünschewagen-Aktion : Nach letztem Wunsch entschlafen

Seit 2017 unterstützt das KMG-Klinikum den Wünschewagen – zuletzt unternahm eine Patientin der Palliativstation eine letzte Reise.

von Caroline Awe

04. Dezember 2019, 19:00 Uhr

Es sollte ihre letzte Reise werden. Einmal noch wollte die unheilbar kranke Patientin das Meer sehen. Ein bescheidener Wunsch, wie so viele letzte Sehnsüchte, die das Wünschewagen-Team des Arbeiter-Samariter-Bundes gerne und ehrenamtlich erfüllt. An den Strand von Warnemünde wurde die 57-Jährige begleitet. Schnupperte die frische Seeluft und lauschte dem Rauschen der Wellen.

„Es war wie ein Loslassen“, beschreibt Oberärztin Dr. Anja Kurstedt, die die Palliativstation des Güstrower KMG-Klinikums leitet. Hier wurde die Patientin medizinisch betreut und hier machte sie auch ihren letzten Atemzug. Unmittelbar nach der Erfüllung ihres letzten großen Wunschs. „Das war sehr emotional für alle Beteiligten und wir sind froh, dass wir die Patientin vorschlagen und ihre diese letzte Reise ermöglichen konnten“, sagt Anja Kurstedt.

Durch die Schwere der Erkrankung entsteht bei den Betroffenen plötzlich ein ganz großes Chaos im Leben. Oberärztin Dr. Anja Kurstedt

In den regelmäßigen Teamsitzungen komme immer mal wieder das Thema Wünschewagen auf. Gemeinsam werde überlegt auf welchen Patienten das Angebot passen könnte, macht die Medizinerin deutlich.

„Dazu gehört auch sehr viel Feingefühl. Durch die Schwere der Erkrankung entsteht bei den Betroffenen plötzlich ein ganz großes Chaos im Leben“, erklärt sie weiter. Nicht jeder Betroffene sei bereit dafür. Ein letzter großer Wunsch habe stets auch etwas Endliches. „Darum überlegen wir immer gemeinsam, ob das Angebot passen könnte“, sagt Anja Kurstedt.

Patientin mit dem Traum vom Meer

Für die Patientin mit dem Traum vom Meer sei die Entscheidung genau richtig gewesen. „Es gab nur wenig Kontakt zur Familie, da war niemand, der es vermochte, diesen letzten Wunsch zu erfüllen“, erinnert sich Anja Kurstedt.

Kollegin Verena Pommerencke vom Sozialdienst des Klinikums hatte damals den Antrag beim Wünschewagen-Team gestellt. „Die Rückmeldung kam sehr schnell. Schon nach drei bis vier Tagen ging es los“, erzählt sie. Eigentlich, so erinnern sich die beiden Frauen, habe bei ihr die Entlassung ins Hospiz angestanden. „Aber das Leben macht, was es will“, beschreibt Anja Kurstedt.

Eine tolle Leistung, die diese Menschen vollkommen ehrenamtlich vollbringen. Verena Pommerencke

Dennoch sei die Palliativstation kein Ort des Sterbens, betont die Ärztin. Dort werden Menschen mit unheilbaren, weit fortgeschrittenen und fortschreitenden Erkrankungen behandelt. Hier wird Lebenszeit gewonnen, die Lebensqualität verbessert. Das Ziel sei stets die Entlassung in die Häuslichkeit, eine Pflegeeinrichtung oder ein Hospiz.

„Darum nutzen wir sicher auch seltener das Angebot des Wünschewagens, als es im ambulanten Bereich der Fall ist“, erklärt Anja Kurstedt und ergänzt: „Es ist aber wirklich eine tolle Möglichkeit, ein gutes ergänzendes Angebot und es trägt den Palliativgedanken sehr gut.“ Auch sei die Arbeit des Teams sehr lobenswert.

„Eine tolle Leistung, die diese Menschen vollkommen ehrenamtlich vollbringen“, resümiert Verena Pommerencke, die sich auch gerne an eine weitere Fahrt erinnert. Ein Patient der HNO-Abteilung wollte auf dem Weg ins heimat- und familiennahe Hospiz noch ein letztes Mal seine Tiere sehen. Auch diesen Krankentransport habe das Team des Wünschewagens möglich gemacht. „Das war auch sehr schön“, erinnert sich Verena Pommerencke.

Klinikum unterstützt Wünschewagen-Aktion

Seit 2017 unterstützt das Güstrower KMG-Klinikum den Wünschewagen des ASB. „Es ist ein fantastisches Projekt, in dem sich Menschen ehrenamtlich für Menschen, die sich in der letzten Lebensphase befinden, engagieren. Die Erfüllung des Wunsches, noch einmal an den Lieblingsort zu reisen, wird durch Spenden ermöglicht. Das unterstützen wir wirklich gerne“, betont KMG-Sprecher Franz Christian Meier.



