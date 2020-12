Spendenaktion : Wünschewagen war schon in Finnland und Frankreich

Der Wünschewagen hat schon 109 000 Kilometer zurückgelegt. Ein zweiter Transporter könnte noch mehr Fahrten ermöglichen.

von Angela Hoffmann

07. Dezember 2020, 17:01 Uhr

Schwerin | Er war schon in Frankreich, Finnland, England und Polen. Am häufigsten gingen die Fahrten allerdings an die Ostsee oder nach Hause, um einen lieben Menschen noch einmal zu sehen und sich zu verabschieden. Seit Mai 2017 ist der Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz, 109.000 Kilometer stehen inzwischen auf dem Tachometer.

Und es sollen noch mehr werden – gern auch mit einem zweiten Wagen, der noch besser auf die Bedürfnisse der Schwerstkranken zugeschnitten ist als der jetzige. Dazu möchten wir mit unserer diesjährigen Weihnachtsspendenaktion beitragen.

Die Spendengelder kommen auch dem Wünschewagen-Projekt in Brandenburg zugute, wo das Team seit September 2016 im Einsatz ist. Hier wird hier vor allem für die alltäglichen Fahrten gesammelt.

Platz für Spezialrollstühle schaffen

„Mit dem Wünschewagen, den wir jetzt haben, können wir sehr gut Liegendtransporte abdecken. Es ist auch kein Problem, einen faltbaren Rollstuhl mitzunehmen“, sagt Projektleiterin Bettina Hartwig. Es gebe aber immer häufiger Anfragen, bei denen die Wünschenden auf einen Transport im Spezialrollstuhl oder zumindest die Mitnahme eines solchen angewiesen sind. Doch das ist bislang aus Platzgründen nicht möglich. „Für unsere Gäste bedeutet das, dass sie die gesamte Zeit auf der Trage verbringen müssen. So bequem sie auch ist, nach ein paar Stunden ist das nicht mehr angenehm“, weiß Bettina Hartwig. Hinzu komme, dass es keine Rampe für die oft sehr schweren Spezialrollstühle gebe. „Wir würden uns deshalb ein zweites Fahrzeug wünschen, das eine elektrische Rampe hat und die Möglichkeit bietet, die Wünschenden auf der Trage oder im Rollstuhl zu transportieren.“ Dabei sollte auch noch Platz für die medizinische Ausstattung sein, wie es sie im jetzigen Wünschewagen gibt – möglichst inklusive Sternenhimmel und Panoramafenster.

Erinnerungen an eine besondere Fahrt

Wie wichtig solche Dinge sind, erlebt auch Wünschewagen-Koordinator Matthias Hildebrandt immer wieder, wenn er solche Fahrten begleitet. Eine ist ihm dabei ganz besonders in Erinnerung geblieben. In diesem Jahr wünschte sich eine 96-jährige Frau, die wegen einer kaputten Hüfte im Rollstuhl saß, nichts sehnlicher, als noch einmal auf einem Pferd zu sitzen. Wegen ihrer Schwerhörigkeit sprach sie nicht mehr viel und blieb auch auf der Hinfahrt im Wünschewagen still. Allerdings habe sie die ganze Zeit aus dem großen Panoramafenster geschaut und gelächelt, erzählt Hildebrandt. Auf der Koppel angekommen, wurde aus dem Lächeln ein Strahlen, die ältere Dame begann plötzlich, mit den Pferden zu reden und schaffte es trotz ihrer kaputten Hüfte sogar auf den Rücken eines Reittherapie-Tiers. „Das war total verrückt und so schön für alle Beteiligten“, erinnert sich Hildebrandt. Auf der Rückfahrt habe die ältere Dame dann auch wieder angefangen zu sprechen und Geschichten aus ihrer Kindheit erzählt. „Ich habe noch nie so viel Glück, Freude und Zufriedenheit gesehen wie an diesem Tag.“

Das steckt alles im Wünschewagen

Der Wünschewagen ist so eingerichtet, dass die medizinische Erstversorgung gewährleistet werden kann. Trotzdem unterscheidet er sich deutlich von einem normalen Krankenwagen. Medizinisches Equipment ist hinter Abdeckungen versteckt. Der Stauraum wird so genutzt, dass es für die Wünschenden möglichst annehmlich aussieht. Klicken Sie auf die pulsierenden Rauten und erfahren Sie mehr.

So können Sie für den Wünschewagen spenden Helfen auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, letzte Wünsche zu erfüllen. Spendenkonto: ASB-Landesverband MV e.V.

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE82 1002 0500 0001 4951 00

BIC: BFSWDE33BER

Stichwort „Weihnachtsaktion Wünschewagen“ Spenden für die Prignitz ASB-LV Brandenburg e.V.

IBAN: DE49 100 20 50 0000 3545 401 Benötigen Sie eine Spendenquittung, schreiben Sie bitte Ihren Namen und Ihre Adresse in die Zeilen für den Verwendungszweck. Wunschanmeldungen sind unter www.wuenschewagen-mv.de und unter www.asb-lv-bbg.de/wuenschewagen möglich.

