Nach dem Großbrand bei Lübtheen : Seehofer: „Brandschutz ist gigantische Aufgabe“

Für den Innenminister ist der Kampf gegen Waldbrände auf früheren Übungsplätzen ein Gemeinschaftswerk.

von svz.de

10. Juli 2019, 20:19 Uhr

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sieht in der Bekämpfung und Vorbeugung von Waldbränden auf ehemaligen Truppenübungsplätzen eine Gemeinschaftsaufgabe. „Das ist eine gigantische Herausforderung. Auf der einen Seite die Lage im Boden mit der Munition. Auf der anderen Seite die Brände. Das ist eine Aufgabe, die wir nur alle miteinander bewältigen können“, sagte Seehofer bei einem Besuch in Lübtheen. Das könne weder das Land, noch der Bund, noch die Kommune alleine. „Das müssen wir alle gemeinsam tun“, betonte Seehofer.

Schwesig sieht den Bund in der Pflicht

Auf dem früheren Truppenübungsplatz in der Nähe der westmecklenburgischen Kleinstadt Lübtheen hatte es in der Vorwoche einen Großbrand gegeben. Vier Ortschaften mussten vorübergehend evakuiert werden. Das gesamte 6200 Hektar große Übungsgelände ist hochgradig mit Munition belastet, was die Löscharbeiten erheblich erschwerte.

Zum Einsatz kamen daher unter anderem auch Löschhubschrauber von Bundeswehr und Bundespolizei sowie Räumpanzer. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sieht vorrangig den Bund in der Pflicht, rasch für mehr Sicherheit zu sorgen. Der Bund habe für die Beräumung des Übungsplatzes 50 Millionen Euro eingeplant. Diese Mittel sollten nun schneller als geplant zum Einsatz kommen, verlangt die Regierungschefin.

Schaffung einer bundesweiten Einsatzgruppe

Wie Schwesig macht sich auch ihr Innenminister Lorenz Caffier (CDU) für die Schaffung einer bundesweiten Einsatzgruppe stark. Diese solle nach dem Vorbild der bestehenden Medical Task Force an die Katastrophenschutzeinheiten angebunden werden und Feuerwehren insbesondere bei der Brandbekämpfung in munitionsbelasteten Gebieten unterstützen.

„Mit dieser Task Force und einer nationalen Strategie zur Waldbrandbekämpfung müssen sich Bund und Länder im Hinblick auf Ausrüstung, Ausbildung und taktisches Wissen bei der Bekämpfung von Landschaftsbränden für die Zukunft richtig aufstellen“, betonte Caffier. Am Mittwoch will er sich mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), dem Präsidenten des Technischen Hilfswerks, Albrecht Broemme, und dem Bundespolizeipräsidenten Dieter Romann in Lübtheen treffen, um auch darüber zu sprechen.

Weiterlesen: