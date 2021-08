SVZ.Lehrstellentag 2021 : Berufsorientierung leicht gemacht

62 Austeller aus der Region versammeln sich am 7. September in der Zeit von 14 bis 18 Uhr in der Alten Druckerei im SVZ-Verlagsgebäude.

Stand an Stand, zahllose Informationsflyer und freundliche, den Besuchern zugewandte Gesichter – das alles und viel mehr erwartet Schüler, Eltern und sonstige Interessenten am 23. SVZ.Lehrstellentag. Am 7. September stellen sich 62 lokale und regionale Unternehmen in der Zeit von 14 bis 18 Uhr in der Alten Druckerei, die sich im Verlagsgebäude befindet...

