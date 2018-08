Hanse Sail : Video: Die große Ausfahrt in Warnemünde

Am Samstag wurde die 28. Hanse Sail fortgesetzt. Nur die beschädigte „Mir“ blieb am Kai

von Joachim Mangler

11. August 2018, 12:55 Uhr

Mit der Ausfahrt der meisten Schiffe hat am Samstag bei leichtem Regen der dritte Tag der 28. Hanse Sail begonnen. Allerdings kann das russische Segelschulschiff „Mir“ nicht teilnehmen, wie eine Hanse-Sail-Sprecherin sagte. Der knapp 110 Meter lange Windjammer war am Freitag an seinem Liegeplatz von einem Motorboot beschädigt worden. An der „Mir“ war ein 19 Zentimeter langer Riss etwa anderthalb Meter über der Wasserlinie entstanden.

Insgesamt haben sich zur Hanse Sail 170 Schiffe angemeldet. Die meisten Schiffe waren ausgebucht, die Mitseglerplätze seien schon in den Wochen zuvor heiß begehrt gewesen. Nach ihrer Rückkehr an die Liegeplätze werden die Schiffe gegen 19 Uhr zur Abendausfahrt aufbrechen. Am Abend ist im Stadthafen ein großes Feuerwerk geplant. Das ursprünglich an der Warnemünder Ostmole geplante zweite Feuerwerk musste nach Berhördenauflagen abgesagt werden.