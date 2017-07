Pop zum G20-Gipfel : So war das Global Citizen Festival in Hamburg

Statements kamen aus Politik und Pop. Als eine soziale Aktionsplattform für eine globale Generation an jungen Menschen, die die drängendsten Herausforderungen der Welt bewältigen wollen, sieht sich Global Citizen. Eingeteilt war die Show in Themenblöcke wie „Gesundheit“ und „Wasser und Hygiene“, in denen Vertreter verschiedener Organisationen in kurzen Ansprachen, Filmen und Interviews Informationen lieferten. Es wurden gewichtige Spenden angekündigt und verpflichtende Zusagen gemacht. Kanadas Präsidentenehepaar Trudeau setzte sich für die Stärkung von Mädchen und Frauen ein. Der Kampf für Gleichheit beginne, wenn diese mehr Verantwortung und Selbstbestimmung erhielten, sagte das Paar. „Gleiche Chancen für Frauen und Mädchen können die Welt verändern.“

Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) verlangte mehr Solidarität in der Welt. „Wir werden es nicht schaffen, wenn wir es nicht gemeinsam tun“, appellierte er an die versammelten „Weltbürger“.

Bundesaußenminister Gabriel mahnte die internationale Gemeinschaft, das Thema Abrüstung wieder auf die Agenda zu setzen. „Wir brauchen jeden im Saal dafür“, sagte er. Er sei in großer Sorge, „dass wir in eine Zeit mit einer gigantischen Aufrüstungsspirale hineinwachsen“. Der Minister verwies in diesem Zusammenhang auf Länder wie Nordkorea, China und Russland, aber auch auf Europa. „Die Menschen in Russland und Europa haben die Nase voll von Konfrontation und Kaltem Krieg.“

Popsängerin und Unicef-Botschafterin Shakira, die in ihrer Heimat Kolumbien schon mehrere Schulen gegründet hat, lag die Bildung am Herzen. „Lasst es uns ihnen sagen, lasst uns allen Staatschefs der G20 sagen, dass wir wollen, dass jedes Kind in der Schule eine gute Ausbildung bekommt, die sie darauf vorbereitet, die nächsten Global Citizen zu sein“, sagte sie. „Wir müssen mehr in Bildung investieren, weil es der Schlüssel dazu ist, den Kreislauf der Armut zu beenden, in dem Millionen gefangen sind.“

Diesmal gehe es nicht nur um die Stars, sondern darum, dass die Probleme angesprochen würden, lobte die 18-jährige Besucherin Esra Tsa aus Hamburg. „Es ist so, dass man zu Prominenten hinaufschaut, deswegen ist es wichtig, dass sie klar machen, was die Probleme sind, dass man nicht wegschaut.“ Nour Saadouni (17) freute sich über den Coldplay-Auftritt: „Sie haben es mit Liebe gemacht, es war ehrlich und offen, sie haben Freude verbreitet.“

Mit einem starken Statement setzte Grönemeyer den Schlusspunkt der viereinhalbstündigen Show, als er auf die „furchtbare Hungersnot“ im Südsudan, in Somalia, Nigeria und Jemen verwies: „Frau Merkel, Sie als Gastgeberin, schicken Sie keinen nach Hause, bevor der Topf gefüllt ist. Es fehlen 3,5 Milliarden.“ Ein für die Veranstalter erfreuliches Ergebnis verkündete Global-Citizen-Gründer Evans: 638 Millionen Euro seien durch die aktuelle Kampagne zugesagt worden.

Evans: „Together is powerful. Together we make our planet great again.“ („Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam machen wir unseren Planeten wieder stark.“)