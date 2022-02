Für wen die Empfehlung gilt : Stiko spricht sich für zweite Booster-Impfung für vulnerable Gruppen aus

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt eine zweite Corona-Auffrischimpfung für gesundheitlich besonders gefährdete und exponierte Gruppen, wie das Gremium am Donnerstag mitteilte. Wer sich der Stiko-Empfehlung zufolge bald den zweiten Booster holen sollte.

Für Menschen ab 70 Jahren, Menschen in Pflegeeinrichtungen, Menschen mit Immunschwäche sowie Beschäftigte in medizinischen und Pflegeeinrichtungen soll es eine zweite Boosterimpfung geben. Ein Beschlussentwurf sei zur Abstimmung an Fachkreise und Bundesländer gegangen, Änderungen seien noch möglich. Weitere Infos in Kürze...

