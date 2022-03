Verdacht der Volksverhetzung : Polizei in NRW fahndet nach „Spaziergängern“ von Corona-Demos

Ein Demonstrant trug einen gelben Davidstern an seiner Jacke, ein anderer zog auf einem Plakat einen Vergleich zwischen Impfwilligen und dem NS-Arzt Josef Mengele. Nach beiden Männern wird öffentlich gefahndet.

Die Polizei ermittelt gegen zwei „Spaziergänger“ von Corona-Demos in Münster. Der eine Tatverdächtige zeigte sich am 20. Dezember bei einem „Montagsspaziergang“ mit einem gelben Davidstern an seiner Jacke wie ihn Juden während des Dritten Reiches tragen mussten. Das Symbol wird in der Szene der Impfgegner verwendet, um Nicht-Geimpfte mit verfolgten Jud...

