Solidaraktion unserer Zeitung : #MVhältzusammen: Liste mit Geschäften online

Unternehmen müssen in der Corona-Krise kreativ werden, um ihre Produkte zu vertreiben. Unsere Liste soll dabei helfen.

von Onlineredaktion

23. März 2020, 18:11 Uhr

Die Resonanz ist überwältigend: Einige Einreichungen gab es bereits am Wochenende über das Formular zur Aktion #MVhältzusammen des medienhaus:nord. Jetzt können die ersten Ergebnisse präsentiert werden.

Ob Restaurants, die einen Lieferdienst anbieten oder Tanzschulen, die jetzt Online-Kurse veranstalten – die Bandbreite der lokalen Geschäfte ist riesig. Die Unternehmer mussten in der Corona-Krise kreativ werden und versuchen durch ein erweitertes Angebot sowohl ihren Kunden den gewohnten Service weiterhin so gut wie möglich zu bieten als auch ihre eigene Existenz zu sichern. Denn die meisten Dienstleister mussten ihre Türen in den letzten Tagen schließen.

Lieferung, Abholung, Versand

Hier finden Sie nun eine Liste mit Restaurants und vielen anderen Dienstleistern sowie den dazugehörigen Weg, wie Sie an die jeweiligen Produkte gelangen. Die Liste wird natürlich fortlaufend aktualisiert, sodass Sie auch weiterhin Ihren Service eintragen können.

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Ihr Unternehmen ist nicht dabei? Hier können Sie es eintragen!

Sollte etwas nicht korrekt sein, wenden Sie sich bitte per Mail an onlineredaktion@shz.de. Wenn Ihr Geschäft fehlt, tragen Sie es bitte in dieses Formular ein: