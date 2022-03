Verwirrung um Oranje-Coach : Louis van Gaal herzt Thomas Müller und Hansi Flick – obwohl er Corona hat

Bondscoach Louis van Gaal erzählte nach dem Länderspiel Niederlande gegen Deutschland bei einer Pressekonferenz von einem positiven PCR-Test – zuvor hatte er noch Thomas Müller und Hansi Flick umarmt. ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek wich ihm hingegen aus.

Kurz vor Mitternacht nippte Louis van Gaal an dem ihm gerade servierten Kaffee und biss in einen Keks. Dann schreckte der Bondscoach zumindest die anwesenden deutschen Journalisten bei der Pressekonferenz mit einem verwirrenden Corona-Geständnis auf. Ein positiver PCR-Test verhindere seine Reise am Freitag zur WM-Auslosung nach Katar. „Kommt mir nicht...

