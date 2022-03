Aufgrund neuer Rekordzahlen : Lauterbach mahnt: „Wir können es nicht lassen, wie es derzeit ist“

Angesichts der Corona-Rekordzahlen hat Bundesgesundheitsminister Lauterbach an die Bundesländer appelliert, von der Hotspot-Regelung zur Anordnung strengerer Schutzmaßnahmen Gebrauch zu machen. Durchschnittlich 300 Tote am Tag und eine Überlastung des Gesundheitssystems seien nicht akzeptabel, sagte er.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sieht Deutschland wieder in einer schweren Corona-Welle und hat die Länder dringend zum Gegensteuern aufgefordert. „Von einem „Freedom Day“ kann keine Rede sein - ganz im Gegenteil“, sagte der SPD-Politiker am Freitag in Berlin. Angesichts sehr hoher Infektionszahlen sei eine Situation entstanden, in der man ni...

