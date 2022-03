Twitter-Debatte : „Kein Top-Virologe“: Klaus Stöhr kontert Lauterbach-Tiefschlag

In der Wissenschaft gibt es unterschiedliche Ansichten darüber, was das richtige Vorgehen in der Corona-Pandemie ist. Gesundheitsminister Lauterbach hat jetzt gesagt, man könne die Meinung von Klaus Stöhr nicht mit der von Christian Drosten vergleichen.

In der ARD-Doku „Konfrontation“ vom Montagabend hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sich zur Expertise des Virologen und Epidemiologen Klaus Stöhr geäußert. Stöhr sei „kein Top-Virologe“ und stehe wissenschaftlich in keinem Vergleich zu Christian Drosten, dem Direktor des Instituts für Virologie an der Charité. Klaus Stöhr antwortete via Twit...

