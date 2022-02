Brandbrief veröffentlicht : Junge Bürgermeister klagen über Attacken durch Corona-Leugner

Junge Politiker wehren sich öffentlich gegen Beschimpfungen und Bedrohungen, die sie aus dem Lager der Corona-Leugner erleben. Die Kommunalpolitik stehe immer mehr im Fokus.

27 junge Bürgermeister und Bürgermeisterinnen haben in einem Brief öffentlich auf gegen sie gerichtete Attacken durch radikale Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen hingewiesen. "Seit Dezember häufen sich Vorfälle, welche nicht hinnehmbar sind", heißt es in dem Schreiben, über das am Samstag das Portal "Business Insider" berichtete. Angeprangert werden dar...

