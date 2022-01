Verweise auf Deutschland : Inzidenz über 2000: Niederlande lockern mitten in Omikron-Welle

In den Niederlanden galten strenge Corona-Regeln - doch mitten in der Omikron-Welle wird jetzt gelockert und dabei auf den Nachbarn Deutschland verwiesen.

Nach gut einem Monat werden die strikten Corona-Auflagen in den Niederlanden in weiten Teilen wieder gelockert. Wie Regierungschef Mark Rutte am Dienstag bekannt gab, dürfen Restaurants, Kneipen und Museen ab Mittwoch wieder öffnen – täglich bis 22 Uhr. Damit reagiere seine Regierung auf die "großen Spannungen", welche die Beschränkungen im Kultursekto...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.