Neue Corona-Regeln ab 2. April : In diesen Geschäften kann man wieder ohne Maske einkaufen

Keine Masken mehr: Mit dem Auslaufen des Infektionsschutzgesetzes am 2. April haben einige Geschäfte bereits angekündigt, künftig auf die Maskenpflicht zu verzichten – entgegen eines Appells von Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Wo Einkaufen ohne Maske wieder möglich ist.

Trotz Omikron-Welle und Rekord-Inzidenzen fällt in einigen Geschäften mit dem Auslaufen des Infektionsschutzgesetzes am 2. April die Maskenpflicht. Die Änderungen hatte die Bundesregierung unter Protest der Länder durchgesetzt. Ihnen sind nach einer Übergangszeit bis kommenden Samstag nur noch wenige allgemeine Schutzregeln etwa zu Masken und Tests in ...

