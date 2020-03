Liveübertragung : Ihre Fragen zur Corona-Krise im Video-Chat

IHK Schwerin, Agentur für Arbeit und SVZ laden zur Corona-Videokonferenz

von Paul Grotenburg

24. März 2020, 05:00 Uhr

Sie haben Fragen rund um die Themen Kurzarbeitergeld oder Zahlungsfähigkeit Ihres Unternehmens während der Coronakrise? In Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit und der Industrie- und Handelskammer zu Schwerin veranstaltet die Schweriner Volkszeitung am Mittwoch, 25. März, ab 15 Uhr eine Videokonferenz, in der es genau um diese Themen und Ihre Fragen gehen soll. Als Experten dabei sind von der IHK Frank Witt, Fachberater Betriebswirtschaft und Finanzierung, und Patrick Stöhr, Fachberater Recht, Gewerberecht, Sachverständigenwesen, außergerichtliche Streitbeilegung. Von der Arbeitgeberberatung für den Landkreis Ludwigslust-Parchim ist Teamleiterin Veronika Sohra dabei. Die Moderation aus der Redaktion heraus übernimmt SVZ-Chefredakteur Michael Seidel.

Ihre Fragen können Sie vorab an leserbrief@svz.de mit dem Stichwort IHK Livestream senden.

Die Video-Konferenz können Sie live auf svz.de verfolgen. Außerdem wird sie auf www.facebook.com/svzonline gestreamt. Dort können Sie Ihre Fragen während des Streams loswerden.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus finden Sie in unserem Liveticker und auf unserer Dossierseite.