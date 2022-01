Europäischer Vergleich : Grafik zeigt düsteres Bild: So wenig PCR-Tests macht Deutschland

PCR-Tests werden bald rationiert – wie gering die Kapazitäten in Deutschland sind, verdeutlicht der grafische Vergleich mit anderen europäischen Ländern. Besonders Österreich punktet bei der Testrate.

Die PCR-Tests gibt es in Deutschland bald nicht mehr für alle kostenlos – die hohen Corona-Ansteckungszahlen der Omikron-Variante bringen die Labore in Deutschland an ihre Grenzen. Der Vergleich mit anderen europäischen Ländern verdeutlicht, wie schlecht es um die Testinfrastruktur hierzulande steht. Denn: Die sicheren Labor-Auswertungen müssen prioris...

