Corona-Sonderrecht : Genesenen-Status gilt nur noch für drei Monate – aber nicht im Bundestag

Die von Gesundheitsminister Karl Lauterbach durchgesetzte Verkürzung des Genesenen-Status auf drei Monate hatte für viel Kritik gesorgt. Laut eines Medienberichts gilt bei den Abgeordneten im Bundestag ein Corona-Sonderrecht.

25. Januar 2022, 10:55 Uhr

Die Abgeordneten im Deutschen Bundestag beanspruchen für sich noch die alte Regelung, um nach einer Corona-Infektion als genesen zu gelten. Während allgemein der Genesenen-Status auf drei Monate verkürzt wurde, bleibt der Zeitraum für die Parlamentarier laut eines Medienberichts weiterhin bei sechs Monaten. Das berichtet die „Bild”-Zeitung. Das Blatt beruft sich auf eine Anfrage beim Bundestag.

Wie kann das sein?

Der Bundestag begründet die Aufrechterhaltung des Genesenen-Status bei sechs Monaten mit der Allgemeinverfügung des Hauses. Diese richte sich noch nach der Sechs-Monate-Regel und sei nach dem Beschluss zur Verkürzung am 14. Januar noch nicht aufgehoben worden und gelte damit weiter. Wann die Allgemeinverfügung angepasst werden solle, sei unklar, hieß es in dem „Bild”-Bericht.

Genesenen-Status für drei Monate

Als genesen gilt man nun nur noch drei und nicht mehr sechs Monate nach einer eigenen Infektion. Diese Festlegung des Robert Koch-Instituts (RKI) sei aus wissenschaftlicher Sicht erfolgt, erläuterte das Bundesgesundheitsministerium. In Kraft trat die neue Vorgabe am Samstag. Genesennachweise gelten also seitdem nur noch für maximal drei Monate – laut Ministerium formal auch schon bestehende Nachweise. Wie dies jetzt konkret zum Beispiel bei 2G- und 3G-Zugangsregeln zu bestimmten Einrichtungen vor Ort gehandhabt wird, liegt demnach aber bei den Ländern.