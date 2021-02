Kommentar : Der nächste Corona-Gipfel darf sich nicht auf Kosmetik beschränken

40 Verbände und der Wirtschaftsminister in einer Konferenz: Schon die große Zahl der Teilnehmer zeigte, welcher Druck im Kessel ist. Die Wirtschaft mahnt angesichts der Einschränkungen in der Corona-Pandemie dringend Öffnungspläne an. Mehr als ein paar Trostpflaster gibt es zunächst nicht. Aber das kann ja noch werden. Ein Kommentar.

Osnabrück | Die Lage ist verfahren, ein Ausweg noch immer nicht erkennbar. Das gilt auch nach dem Wirtschaftsgipfel mit Peter Altmaier. Der heiß ersehnte Öffnungsplan, wann und unter welchen Umständen die corona-bedingten Einschränkungen gelockert oder aufgehoben w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.