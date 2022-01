Omikron-Welle und Impfpflicht : Der Corona-Alarmismus von Karl Lauterbach ist ungesund

Omikron-Welle, Corona-Gipfel, Impfpflicht-Streit: In Deutschland herrscht wieder Alarm. Gesundheitsminister Karl Lauterbach trägt mit seiner Maxime der absoluten Vorsicht zur Verunsicherung bei und wird so zur Belastung für die Ampel - und für Kanzler Olaf Scholz.

24. Januar 2022, 06:30 Uhr

Hat Scholz bei der Impfpflicht den Rückhalt der Ampel?

Kanzler Scholz, kaum im Amt, hat bereits fundamentale Versprechen gebrochen. Im Wahlkampf wollte er auf gar keinen Fall eine Impfpflicht einführen. Dann sollte es doch eine allgemeine geben und zwar bis Anfang Februar, spätestens aber Anfang März. Jetzt ist vollkommen offen, ob und in welcher Form eine Impfpflicht kommt. Hätte Scholz in dieser Frage überhaupt eine Mehrheit im eigenen Regierungslager? Das Abschieben der Verantwortung an die Mitglieder des Bundestages mag man für einen klugen Schachzug halten, doch am Ende dürfte der Eindruck bleiben: Scholz hat Führung versprochen, aber den Gegnern einer Impfpflicht einen Wortbruch geliefert und den Befürwortern eine enttäuschende Umsetzung geboten.

Lauterbach ist der König der Talkshows

Eine große Mitschuld an der schlechten Scholz-Performance trägt sein Corona-Berater Lauterbach. Dass der Professor nicht die erste Wahl bei der Besetzung des Postens des Gesundheitsministers war, legt das lange Tauziehen um das Amt nahe. Seine enorme Talkshowpräsenz und Popularität dürften am Ende zu seiner Wahl geführt haben. Jetzt bestätigen sich jedoch die Befürchtungen, dass der Hang des SPD-Politikers zum Alarmismus zum Problem werden könnte.

Verkürzung des Genesenenstatus sinnvoll?

In den vergangenen Wochen irritierte Lauterbach gleich mehrfach mit Aussagen zur Gefährlichkeit von Omikron im Vergleich zu Delta und Long-Covid bei Kindern.

Schließlich befürwortete er die Verkürzung des Genesenenstatus von sechs auf drei Monate, obwohl andere Länder an einem halben Jahr festhalten. In der Schweiz sind es sogar neun Monate.

Strenger als Deutschland agieren kaum noch Länder. Großbritannien, Spanien und die USA verzichten im Umgang mit Omikron sogar auf massive Anti-Corona-Maßnahmen.

Corona: Deutschland vergleichsweise sehr streng

Da viele Menschen in Deutschland angesichts der explodierenden Corona-Zahlen in großer Sorge sind, wäre so eine Kehrtwende zu diesem Zeitpunkt wohl kaum realistisch. Doch Scholz sollte Deutschland besser darauf vorbereiten, mit Corona verantwortungsbewusst leben zu lernen. Die exzellenten Impfstoffe, Anti-Corona-Medikamente und FFP2-Masken eröffnen neue Perspektiven. Der Corona-Alarmismus der vergangenen Wochen ist auf Dauer jedenfalls für die Gesellschaft im höchsten Maße ungesund.

