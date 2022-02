Isolierung, Masken, Tests : Corona in England: Boris Johnson stößt seine Experten vor den Kopf

Der britische Premierminister Boris Johnson hat die Abschaffung der letzten Corona-Maßnahmen in England angekündigt - und stößt damit die eigenen Experten vor den Kopf.

"Die Pandemie ist noch nicht vorbei, aber dank der unglaublichen Impfkampagne sind wir der Rückkehr zur Normalität einen Schritt näher gekommen und geben den Menschen endlich ihre Freiheit zurück", erklärte der britische Premier am Montag. Johnsons Corona-Pläne Johnson will im Laufe des Tages im Parlament seine konkrete Strategie für das "Leben mit C...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.