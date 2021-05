App: Darf ich das? : Was gilt wo? Neue App gibt Überblick über regionale Corona-Regeln

Die wechselnden Corona-Regeln können verwirren. Die App "Darf ich das" klärt, was zurzeit wo erlaubt ist und was nicht.

Hamburg | In den verschiedenen Bundesländern gelten unterschiedliche Corona-Regeln. Da kann es leicht passieren, dass man den Überblick verliert oder sich einfach unsicher damit fühlt, was gerade wo erlaubt ist. Nun gibt es eine neue App, die bei genau diesem Problem Abbitte leisten will. Maskenpflicht? Wie viele Leute darf ich treffen? Die "Darf ich das?...

