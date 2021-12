Corona-Variante Omikron : Corona-Testpflicht bei Einreise in Dänemark – auch für Geimpfte

Dänemark-Urlauber brauchen bei der Einreise im Nachbarland künftig wohl einen negativen Corona-Test. Auch Geimpfte sind betroffen. Ausnahmen sind möglich.

Flensburg | Durch die Ausbreitung der Omikron-Variante ist das Nachbarland Dänemark derzeit am stärksten in Europa von Neuinfektionen betroffen. Daher will die Regierung weitere Beschränkungen einführen. Wer zukünftig nach Dänemark einreisen möchte, wird möglicherweise wieder ein negatives Testergebnis vorweisen müssen – auch wenn man bereits vollständig gegen...

