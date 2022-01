Corona in Mecklenburg-Vorpommern : Ab Mittwoch sofort nach dem Boostern ohne Test ins Restaurant

In Schwerin tagte das Kabinett zur Pandemie. Impfaktionen für Jugendliche sollen intensiviert werden. Generell gilt: Biontech für unter 30-Jährige, Moderna für alle anderen. Die Quarantäne für Infizierte wird verkürzt.

Schwerin | Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) kündigte am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Schwerin an, die Impfangebote für Jugendliche deutlich auszuweiten, um damit auch die im Ländervergleich insgesamt geringe Impfquote zu erhöhen. Während in der Altersgruppe ab 18 Jahre die Impfquote in Mecklenburg-Vorpommern bei 81 Prozent liegt, ist sie laut ...

