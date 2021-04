Impfbetrug in Mexiko : Mit diesem Trick erschleichen sich zwei Männer ihre Corona-Impfung

Mit etwas Geschick und weißer Haarfarbe, erschlichen sich zwei junge Männer in Mexiko vorzeitig die Corona-Impfung.

Mexiko-Stadt | Zwei Männer haben sich in Mexiko als Senioren verkleidet und so Corona-Impfungen erschlichen. Die beiden hatten sich die Haare und Augenbrauen weiß gefärbt und waren mit gefälschten Ausweisen vor zwei Wochen zu einer Impfstätte in Mexiko-Stadt gegangen, wie die Bürgermeisterin der Hauptstadt, Claudia Sheinbaum, am Mittwoch in einer Pressekonferenz mit...

