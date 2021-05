Tierversuchsfrei forschen? : Mythen zu Tierversuchen in der Corona-Forschung im Faktencheck

Mussten tausende Affen für die Impfstoff-Entwicklung sterben und welche Rolle spielt das umstrittene Versuchslabor LPT?

Hamburg | Vier Impfstoffe, die vor COVID-19 schützen können, brachten es in einem Affentempo zur EU-Zulassung. Ohne Tierversuche an Mäusen und Rhesusaffen wäre das nach aktueller Gesetzeslage nicht möglich gewesen. Weil die Forschung an Tieren meist im Verborgenen stattfindet, unterziehen wir die hartnäckigsten Mythen einem Faktencheck. Mythos 1: Dank Corona...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.