Himmelfahrt und Pfingsten : Urlaub in Deutschland: Wohin Sie im Mai reisen können – mit Kindern aber nicht

Im Mai kündigen sich gleich zwei lange Wochenenden an. In diesen Regionen können Sie auch mit Kindern Urlaub machen.

Hamburg | Im Zuge der sinkenden Zahl der Neuinfektionen planen viele Bundesländer erste Öffnungen in der Tourismus- und Gastronomiebranche. Das bedeutet, dass in vielen Regionen in Deutschland bald schon wieder inländische Touristen Urlaub machen können. Zudem stehen im Mai Feiertage an – Christi Himmelfahrt und Pfingsten – die lange Wochenenden versprechen und...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.