Wie im Testzentrum : Dänische Ärzte entwickeln Schnelltest für zu Hause – gültig im Corona-Pass?

Die neuen Selbsttests seien einer Studie zufolge so zuverlässig wie professionell durchgeführte Tests in den Testzentren.

Kopenhagen | Auch in Dänemark könnten Corona-Tests künftig zu Hause durchgeführt werden. Dänische Ärzte haben einen Corona-Schnelltest für zu Hause entwickelt, der einer Studie zufolge die gleiche Zuverlässigkeit gezeigt hat, wie Schnelltests in einem Testzentrum. Das teilte das Universitätskrankenhaus Aarhus am Mittwoch mit. Ergebnis könnte für Corona-Pass gel...

