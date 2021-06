CovPass und CovPass Check : Ab Donnerstag verfügbar: So erhalten Sie den digitalen Impfnachweis

Ab Donnerstag soll der digitale Impfnachweis nach und nach verfügbar sein. Geimpfte können dann per Smartphone-Apps CovPass, CovPass Check oder Corona-Warn-App ihren Impfstatus nachweisen. Was Sie wissen müssen.

Berlin | Fast jeder Vierte in Deutschland ist schon vollständig geimpft. Für sie gelten teils gelockerte Corona-Regeln. Einen vollständige Impfschutz soll man künftig auch per Smartphone nachweisen können – mit einem digitalen Impfpass, der nun startet. "Es geht jetzt los, Schritt für Schritt", sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Donnerstag ...

