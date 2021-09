Impfung für Kinder : Biontech: Corona-Impfstoff für Fünf- bis Elfjährige soll bald kommen

Bisher sind in Deutschland nur Impfstoffe für Jugendliche ab zwölf Jahren zugelassen. Schon im Oktober könnten aber die ersten Kinder mit einem Biontech-Vakzin geimpft werden. Die Firma will eine Zulassung beantragen.

Mainz | Schon in wenigen Wochen könnten Kinder unter zwölf Jahren ihre erste Impfung in Deutschland erhalten. Die Firma Biontech bereite schon die Produktion vor, sagte deren Gründerin Özlem Türeci am Freitag dem "Spiegel". "Wir werden schon in den kommenden Wochen weltweit den Behörden die Ergebnisse aus unserer Studie zu den Fünf- bis Elfjährigen vorlegen u...

