Diese Regeln gelten : 3G am Arbeitsplatz: Haben Ungeimpfte ein Recht auf Homeoffice?

Seit dem 24. November müssen Ungeimpfte nun täglich einen Corona-Test vorweisen, darüber hinaus gilt die allgemeine Homeoffice-Pflicht. Haben Ungeimpfte aber ein Recht auf Homeoffice? Was Sie beachten sollten.

von Laurena Lynn Erdmann

02. Dezember 2021, 11:41 Uhr

Berlin | Die Regeln für das Arbeiten sind sowohl für Geimpfte als auch für Ungeimpfte strenger geworden. Geimpfte und Genesene müssen ihren Status dem Arbeitgeber mitteilen, genauso wie Ungeimpfte. Diese sind nun in der Pflicht, täglich einen Schnelltest oder einen PCR-Test vorzuweisen. Außerdem gilt die Homeoffice-Pflicht. Welche Beschäftigte darauf Anspruch haben.

Wer darf im Homeoffice arbeiten?



Um Infektionen zu vermeiden, sind alle Arbeitgeber und Arbeitnehmer dazu verpflichtet, im Homeoffice zu arbeiten. Vom Bundesamt für Arbeit und Soziales heißt es: "Das Angebot zum Homeoffice hat sich als wirksame Maßnahme zur Reduzierung betriebsbedingter Personenkontakte bewährt." Es gibt allerdings auch Ausnahmen, die unabhängig vom Impfstatus sind:

Wenn die Arbeit im Homeoffice nicht angemessen ausgeführt werden kann , gibt es keine Pflicht zum Homeoffice. In Bereichen wie Produktion, Dienstleistung, Handel oder Logistik kann die Arbeit oft nicht von Zuhause aus geleistet werden.

Auch wenn der Betriebsdatenschutz oder der Schutz von Betriebsgeheimnissen nicht gewährleistet ist, kann auf das Arbeiten im Homeoffice verzichtet werden.

Der Arbeitnehmer muss der Homeoffice-Pflicht nicht nachkommen, wenn er nicht die räumlichen oder technischen Voraussetzungen hat.

Selbstverständlich greift die 3G-Regel nicht im Homeoffice, denn "Arbeitsplätze im Homeoffice sind keine Arbeitsstätten im Sinne des § 28b Infektionsschutzgesetz." Arbeitnehmer haben allerdings keinen Anspruch auf die Arbeit im Homeoffice, wenn es dem Arbeitgeber nicht möglich ist. Ungeimpfte können sich in diesem Fall also nicht der Testpflicht entziehen. Wenn Ungeimpfte in Betrieben arbeiten, in denen Homeoffice nicht möglich ist, müssen Sie am Arbeitsplatz arbeiten und täglich ihren Testnachweis vorlegen.

Wer muss einen Nachweis bereitstellen?

Die 3G-Regel gilt für alle Beschäftigte. Auch Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, müssen sich an die 3G-Regel halten. Das bedeutet für sie, dass sie sich ebenfalls testen lassen müssen. Geimpfte müssen ihren Impfnachweis vorzeigen, Genesene den entsprechenden Nachweis. Menschen, die weder geimpft noch getestet sind, müssen täglich einen Test vorweisen.

Die Zeit, die sie zum Testen benötigen, gilt nicht als Arbeitszeit. Wenn Beschäftigte sich nicht an die Regeln halten, droht im schlimmsten Fall die Kündigung. Allerdings ist eine Kündigung nur das letzte Mittel, im Regelfall muss es vorher zur Abmahnung kommen. Wenn der Arbeitnehmer sich weigert, sich an die Regel zu halten und er deshalb nicht arbeiten kann, muss der Arbeitgeber ihn in den meisten Fällen für diese Zeit auch nicht bezahlen.