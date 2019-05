Goa in Ruthen : Zusammen feiern in der Natur

Ab Donnerstag zwölfte Auflage von „Psychedelic Experience Festival“

von svz.de

29. Mai 2019, 20:00 Uhr

Vier Tage lang Party – ab Donnerstag wird es an der Obstplantage bei Ruthen rhythmisch und bunt zugehen. Musik, Installationen und eine Menge Tanzwütiger werden das Dorf bei Lübz mit Leben füllen. Es ist die zwölfte Auflage vom „Psychedelic Experience Festival“. Wer noch keines hat: Tickets gibt es an der Abendkasse ab 19 Uhr sowie an jedem weiteren Tag.