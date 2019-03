von svz.de

25. März 2019, 08:39 Uhr

Zumba ist Bewegung, Tanz und Lebenseinstellung: Heute Abend bietet Verena Prieß aus Marnitz ihren Kurs in der Diakonie Sozialstation, Steinstraße 94, in Plau am See an. Der Veranstaltungsbeginn ist 18.30 Uhr, die Kosten für die Teilnahme betragen 5 Euro.