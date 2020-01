Woosten : Winterwelt erwandern

Heimatverein lädt zum Treck durch die Natur ein

von Carlo Ihde

02. Januar 2020, 05:00 Uhr

Der Heimatverein Wooster Heide möchte mit Gästen, Freunden, Mitgliedern und Sponsoren gemeinsam ins neue Jahr starten und lädt zur traditionellen Winterwanderung ein. Am Sonnabend, 18. Januar, ist es wieder so weit. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Gerhard-Cornelsen-Haus in Wooster Teerofen. Die Strecke führt durch das Waldgebiet in und um die Nossentiner/Schwinzer Heide. Während der Wanderung werden fach- und ortskundige Wanderführer Erläuterungen zur Geschichte der Region, zu historischen Orts- und Flurnamen sowie zur Pflanzen- und Tierwelt geben. Zur Mittagszeit ist wieder Treffpunkt in Wooster Teerofen am Gerhard-Cornelsen-Haus, um eine deftige Mahlzeit einzunehmen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, festes Schuhwerk wird empfohlen. Mehr Infos im Internet unter www.heimatverein-sandhof.de.