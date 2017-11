Kultur : Wie ein Fisch im Wasser

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Rüdiger Hoppenhöft und Plau. Es ist eine Geschichte von Auszug und Wiederkehr, aber so unpathetisch, wie er sie erzählt, kann er darin nichts Besonderes, gar Schicksalhaftes entdeckt haben. So war es eben. Er wurde 1935 im schönen Plau am See geboren, hier in der Steinstraße riefen die Jungs nachmittags von draußen nach ihm, um ihn dabei zu haben, wenn sie wieder in ihr Spielrevier, den Burggraben, einzogen.

„Dann fiel das Klavierüben aus“, sagt Rüdiger Hoppenhöft schmunzelnd und setzt damit das erste Positionsfähnchen auf seine persönliche Geschichtskarte. Ja, der Vater - wenn nicht Übervater - des Plauer kulturellen Stammtischs hätte die Kultur oder die Musik nicht so ohne Weiteres über andere Interessen gestellt. So sehr sei er mit der Kultur gar nicht verbunden, sagt er.

Von Metropole zu Metropole führte Rüdiger Hoppenhöfts Weg vom 14. Lebensjahr an. Der Anwaltssohn konnte zur DDR-Zeit die Oberschule nicht besuchen. Also zog er zu Verwandten nach Westberlin, machte dort sein Abitur und begann - „weil es sich zufällig so ergeben hat“ - eine Lehre bei der Deutschen Bank. Über ein Austauschprogramm führte ihn später der Weg nach Hamburg. 33 Jahre lang arbeitete er dort in der Börsenabteilung der Bank, davon zehn Jahre leitend.



Stammtisch wurde

zur festen Institution

Möglicherweise verdankt der mittlerweile zur festen Institution herangewachsene CDU-Stammtisch in Plau sein nunmehr zwanzigjähriges Bestehen eben auch einem Menschen, der im positiven Sinn gelernt hat, zu führen und Verantwortung zu tragen.

Der geborene Plauer wirkt auf unaufdringliche Weise bestimmt, so der Eindruck, wenn er die Veranstaltungen des Kulturstammtischs mit wenigen Bemerkungen moderiert. Einmal unabhängig von nicht kalkulierbaren Altersbrüchen gedacht: Diesem Mann in seiner ruhigen Beharrlichkeit lässt sich spontan zutrauen, dass er noch viele weitere Jahre regelmäßig Kultur auftischen würde, ohne wegzuknicken. Dazu ist Hopppenhöft zu uneitel, zu verbindlich, zu sozial.

Im Saal des Parkhotels Klüschenberg finden einmal im Monat die kulturellen Stammtische statt und das mit beneidenswert guter Resonanz. Er habe so gut wie nie Pleiten erlebt, berichtet Hoppenhöft und erinnert sich an Veranstaltungen mit Peter Bause oder Herbert Köfer.

Sein Fazit: „Die Auswahl ist wichtig. Die Leute wissen, dass hier Qualität geboten wird.“ Ja, aber warum Kultur, wenn er gar kein so ausgemachter Kulturfreak ist? „Wir wollten etwas bewegen“, sagt Rüdiger Hoppenhöft und das „Wir“ signalisiert, dass er natürlich Mitstreiter hat. Und natürlich besuche er immer wieder Konzerte und Museen. Eine Welt ohne Kunst und Kultur sei schließlich ja undenkbar: „Menschen haben immer schon das Schöne gewollt.“ Aber die eigentliche Triebfeder des Hoppenhöft`schen Engagements ist offenbar das Soziale.



CDU-Basiseinsatz in Augenhöhe

Von 340 persönlichen Einladungen zum nächsten Stammtisch mit „Papa Bines Jazzband“ am 2. November, verteilt der Ehrenvorsitzende des CDU-Regionalverbands Plau 220 persönlich. Das ist Basiseinsatz in Augenhöhe. Höchstpersönlich wirbt der „Vater des Stammtisches“ - neben vielen Helfern - auch regelmäßig um Sach- und Geldspenden für die Tombola des Weihnachtsstammtisches, mittels der in 20 Jahren ein respektabler Betrag eingenommen werden konnte. Den stolzen Betrag hat Hoppenhöft exakt im Kopf: Es sind 141.700 Euro. Das Geld kommt denen zugute, die sich unter den verschiedensten Anliegen in seiner Heimatstadt zusammengetan haben: den Vereinen. Und auch seine persönlichen Mitgliedschaften erfassen wohl fast das gesamte Vereinsspektrum Plaus.

Staunend lauscht man der Aufzählung. Hoppenhöft ist bei den Aphasikern, im Tierschutz, im Kneipp- und im Heimatverein, bei der Feuerwehr ist er gar Ehrenmitglied. Wie schafft er das alles? „Jeden Tag habe ich was vor“, sagt er im SVZ-Gespräch.



„Engagement in der

Kleinstadt macht Spaß“

Logisch, aber das klingt irgendwie auch niedlich, überhaupt nicht nach Stress. „In einer Kleinstadt macht Engagement Spaß“, erläutert der Unermüdliche und das könnte die Erklärung sein: Der Einsatz befriedigt auf natürliche Weise seine soziale Ader. Aber es schaut auch so aus, als wollte er, der Zurückkehrer, ein bisschen mehr Plauer sein als nur der Besitzer einer Wohnadresse in diesem Ort.

Punktgenau am Tag seiner Pensionierung im März 1996 sind Rüdiger Hoppenhöft und seine Frau von Hamburg nach Plau umgezogen. „Es war so schön nach Plau zurückzukehren und wiedererkannt zu werden“, erinnert er sich. „Sind Sie der Sohn des Rechtsanwalts? fragten die Leute.”