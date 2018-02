Wenn keiner kommt

Wie aus einer Bürgersprechstunde von Jacqueline Bernhardt (Die Linke) ein Gespräch über Politik wurde

von Sebastian Schramm

21. Februar 2018, 05:00 Uhr

Überrascht scheint sie. Dass mit Beginn der eigenen Bürgersprechstunde um zehn Uhr tatsächlich jemand in der Tür steht. „Darf ich noch aufessen“, fragt Jacqueline Bernhardt und wischt sich die Krümel aus den Mundwinkeln. Vor ihr auf dem Tisch liegen eine halbe Streuselschnecke und eine Dose. darin geschnittenem Gemüse. Ihr Proviant für die nächsten zwei Stunden. Für eine Bürgersprechstunde, zu der niemand kommen wird.

Dazu muss man wissen: Die Bürgersprechstunde, die Bernhardt in Lübz anbietet, ist vergleichsweise neu. Vielleicht liegt es aber auch an den Räumlichkeiten. Wer es böse mit den Linken meint, könnte sagen, es habe sich nichts verändert: die Regionalgeschäftstelle, untergebracht in einer Baracke zwischen Plattenbauten, in der es ein bisschen nach Wofasept riecht, dem Desinfektionsmittel, mit dem noch jedes öffentliche DDR-Gebäude gereinigt wurde.

Bernhardt hat den Besuch in Lübz gleich verbunden. Noch bis vor ein paar Minuten stand sie auf dem Parkplatz eines Supermarktes, direkt gegenüber, zusammen mit ihrem Wahlkreismitarbeiter Sven Sauer und Rainer Raeschke, Mitglied des Kreisvorstandes der Linken. Sie haben Unterschriften gesammelt für eine Initiative gegen Kinder- und Jugendarmut. Viele hätten sich weggedreht. Oder geschimpft auf die Politik, erzählen sie. Frustriert das? „Oft bekomme ich E-Mails, zum Thema Feuerwehr oder Fällen im Jugendamt. Das ist oft so speziell, dass es nur darum geht, zu vermitteln oder zu moderieren“, sagt Bernhardt. Eine für sie bittere Erkenntnis nach mittlerweile sieben Jahren Landespolitik: für Lösungen gewählt zu werden, aber bezogen auf Einzelschicksale selten derjenige sein zu können, der sie wirklich löst. „Das nährt Verdrossenheit.“ Sie seufzt.

Eigentlich waren für die Sprech

stunde zwei Termine vereinbart. Jetzt redet Bernhardt von der teils ernüchternden Arbeit im Landtag: abgelehnte Anfragen der Linken, die ihr manchmal den Mut nehmen, das Fehlen der Grünen, die AfD, deren Abgeordneten sie in der Regel nur einen ‚Guten Tag’ und ein ‚Auf Wiedersehen’ schenkt. Und von einem Genossen, der ihr zuzischte, ihre Meinung würde ihn nur peripher interessieren. „Und dann rede ich mit den Menschen auf dem Marktplatz, sie erzählen mir ihre Probleme und ich denke mir: ‚Scheiße, warum machen wir das nicht alles!?’“

Neben ihr sitzt Rainer Raeschke. Der ist sich sicher: Für die Verdrossenheit, selbst hier an der Basis, ist auch die große Koalition unter Ministerpräsidentin Manuela Schwesig verantwortlich. Er beginnt, Fetzen zu werfen. „Die Landespolitik!“ und „Es wird doch nichts gemacht!“ Bernhardt ermahnt ihn. „Na, nicht! Du meinst die Landesregierung…“ Beide lachen.

Nach etwa anderthalb Stunden blickt Sven Sauer, Bernhardts Wahlkreismitarbeiter, auf die Uhr. Es komme wohl niemand mehr. Immerhin: So könnten sie früher los zum nächsten Termin nach Rampe. Mittlerweile hat Jacqueline Bernhardt die zweite Dose ausgepackt. Ihr Mittagessen. Am Mittwoch, erzählt sie , gebe es wieder eine Sprechstunde. Allerdings via Facebook, ein Live-Chat. Das funktioniere besser als die Bürgersprechstunde vor Ort.