Goldberg : Weihnachtsgala in der Grundschule

Grundschule Goldberg lädt zur Veranstaltung

von svz.de

22. November 2018, 09:47 Uhr

Traditionell vor dem ersten Advent wird es weihnachtlich in der Grundschule Goldberg. Schulleiterin Annett Wüster lädt alle Interessierten zur Weihnachtsgala in die Schule am Schützenplatz ein. Die beiden Vorstellungen finden am Freitag, 30. November in der Aula statt. Die erste Aufführung beginnt um 15.30, die zweite um 17 Uhr.

Mit Weihnachtsmärchen und vorweihnachtlichem Gesang werden die Gäste auf eine besinnliche Adventszeit eingestimmt. Die Theatergruppe führt das Stück „König der Löwen“ auf. Der Schulchor singt Weihnachtslieder.

Außerdem begrüßt die Schule ihre Gäste auf dem kleinen Weihnachtsmarkt auf dem Schulhof. Die Kinder haben dann kleine Basteleien und eine Tombola vorbereitet.