Lübzer Ziegenmarkt : Weihnachten adé: Heut wird abgeschmückt

vergrößern 1 von 1 Foto: Franziska Gutt 1 von 1

von Franziska Gutt

erstellt am 29.Dez.2017 | 05:00 Uhr

Da ist einiges zusammengekommen. Als unsere Redaktion vergangene Woche zum gemeinsamen Schmücken der Weihnachtstanne am Lübzer Ziegenmarkt aufgerufen hatte, war das auf große Resonanz gestoßen. Nun hängen große neben kleinen Kugeln, gehäkelte Glöckchen und goldene Minitannen neben kunterbunten Sternen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn die ungeputzte Tanne verwandelte sich in kurzer Zeit in einen stattlichen und farbenfrohen Christbaum. Zur Freude der Lokalredaktion.

Doch Weihnachten 2017 ist Geschichte, daher wird es Zeit, das Bäumchen wieder „abzuschminken“. Hinzu kommt, dass die Meteorologen für den Jahreswechsel nasses und stürmisches Wetter voraussagen. Für die ein oder andere Kugel könnte das dann unschön enden. Und das wollen wir auf alle Fälle vermeiden. Sollten Sie, liebe Leser, Ihre Kugeln, Sterne und sonstigen Anhänger behalten wollen, nehmen Sie diese bis heute Nachmittag um 15 Uhr ab. Dann nämlich kommen wir und schmücken das Bäumchen ab.