Lübz : Weihnacht feiern auf Französisch

Austauschschülerin erzählte in Kita von ihrer Heimat

von Franziska Gutt

18. Dezember 2019, 12:00 Uhr

Wie wird in Frankreich Weihnachten gefeiert und was heißt Weihnachtsmann auf Französisch? Und wo liegt Frankreich eigentlich? Das und mehr erfuhren die Kinder der DRK-Kita „Pfiffikus“ am Dienstag von Austauschschülerinnen aus Civray. Sie sind Gäste des Lübzer Gymnasiums. Bei einem Treffen im Hortgebäude am Neuen Teich sangen die Kinder zudem Weihnachtslieder in mehreren Sprachen.