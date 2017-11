Kultur : Wandernd durch den Balkan

vergrößern 1 von 1 Foto: jörg gast 1 von 1

von Ilja Baatz

erstellt am 16.Nov.2017 | 12:00 Uhr

„Durch das Land der Skipetaren“ – so lautet der Titel der nächsten Veranstaltung des Heimatvereins Wooster Heide e.V.. Kein geringer als Jörg Gast wird am kommenden Freitag, 17. November, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Sandhof diesen Vortrag halten.

Im Herbst 2014 bereisten Kristina und Jörg Gast aus Passow eine Region, die als Urlaubsdestination bisher weniger bekannt ist, das Prokletje-Gebirge im Dreiländereck Kosovo, Montenegro und Albanien. Gemeinsam mit neun weiteren Teilnehmern aus Deutschland, Österreich und England sowie zwei Guides wanderten sie auf dem 2012 eingerichteten und 192 Kilometer langen „Peaks of the Balkans“ durch das Land der Skipetaren.

Die drei Länder haben nicht nur diesen Weg durch eine wunderschöne Landschaft ausgewiesen, sondern ein ganzes Netz von Unterkünften, Serviceeinrichtungen und kulturellen Sehenswürdigkeiten aufgebaut. Im Vortrag über diese anspruchsvolle Bergwanderung auf den Saumpfaden der „Verwunschenen Berge“ werden die Erlebnisse in der Landschaft, mit der Natur und den Menschen im Vordergrund stehen. So hat die Wandergruppe auch Handwerker in ihren Werkstätten und Basare in Pristina und Gjakowa besucht, wurde von Einheimischen mit ihren Packpferden begleitet und hat neben Hotels und Gästehäusern auch in Privatwohnungen und in Schäferhütten, sowohl bei Christen als auch bei Moslems gegessen und geschlafen.

Der Besuch der nach wie vor von Kfor-Truppen bewachten Unesco-Weltkulturerbestätten Kloster Peja, Sitz des serbischen Patriarchats und Kloster Visoki Decani waren weitere Höhepunkte der Reise. Die Herzlichkeit und Freundlichkeit der Menschen sind die nachhaltigsten Erlebnisse einer Reise in eine Region, die noch vor wenigen Jahren vom Krieg gekennzeichnet war.